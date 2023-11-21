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Samandağ'da batan balıkçı teknesi karaya çıkarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına sonucu batan balıkçı teknesi dalgıç ekipleri müdahalesi ile karaya çıkarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına sonucu batan balıkçı teknesi dalgıç ekipleri müdahalesi ile karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 gün yaşanan fırtına ve lodos nedeniyle balıkçı teknesi battı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından batan teknenin denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Barınakta yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerine bağlı dalgıçların müdahalesi ve vinç yardımıyla tekne karaya çıkarıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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