Samandağ'da Ata'ya Saygı Zinciri Oluşturuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'ci yıl dönümünde yüzlerce vatandaş, 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. Zincire; denizden tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak eşlik etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'ci yıl dönümünde yüzlerce vatandaş, 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. Zincire; denizden tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak eşlik etti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'ci yılında Samandağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Çevlik sahilinde toplanmaya başladı.

Vatandaşlar, zincirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 'Ata'ya Saygı Zinciri' programına denizden, tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katılım sağladı. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak siren seslerinin çalmasıyla saygı duruşunda bulunurken çocuklar ise ellerinde bayraklarla saygı duruşunda yerini aldı. - HATAY