Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın traktöre de sıçradı.

Samanlar ve traktör yandı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir saman deposunda yangın çıktı. 4 kişi yaralanırken, yangından traktör de nasibini aldı.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz nedeni belirlenemeyen şekilde saman deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Depoda park halinde bulunan traktöre de sıçrayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri de intikal etti.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, traktörü kül olmaktan kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan ve zehirlenen toplam 4 kişi ise ambulans içerisinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın uzun uğraşlar sonucu diğer ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.