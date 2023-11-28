Üye Girişi
Haberler

Salıpazarı'nda tek katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Dikencik Mahallesi Kaşbaşı mevkisinde Resul Tural'a ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmaları sonunda tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinin İstanbul'da olduğu, yaz aylarında evi kullandığı öğrenildi.

Salıpazarı'nda tek katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dikencik Mahallesi Kaşbaşı mevkisinde Resul Tural'a ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmaları sonunda tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ev sahiplerinin İstanbul'da olduğu, yaz aylarında evi kullandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

İstanbul Jandarma İtfaiye Olay İtfaiye Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title