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Salıpazarı'nda tek katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

28 Kasım 2023 11:31 Son Güncelleme: 11:32 Abone Ol

Dikencik Mahallesi Kaşbaşı mevkisinde Resul Tural'a ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmaları sonunda tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinin İstanbul'da olduğu, yaz aylarında evi kullandığı öğrenildi.