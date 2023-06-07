Salıpazarı'nda Engelliler Derneği Kermesi Düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Engelliler Derneği tarafından kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelirin ilçedeki engellilerin ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Engelliler Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermese Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Adem Osma, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Engelliler Derneği Başkanı İsa Düdükcü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel ile vatandaşlar katıldı.

Akgül, kermesten elde edilecek gelirin ilçedeki engellilerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, "Derneğimiz kurulalı yaklaşık bir yıl oldu. Bazı dernekler kurulur ama sadece kağıt üzerinde kalır. Oysa Salıpazarı Engelliler Derneğimiz yaptığı faaliyetlerle engelli kardeşlerimizi aktif olarak sosyal hayata katılımlarını sağlamaktadır. Kermesimize katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kermeste engelliler tarafından yapılan ahşap yakma tablolar satışa sunuldu.