Üye Girişi
Haberi Paylaş
Salıpazarı'nda Engelliler Derneği Kermesi Düzenlendi

Salıpazarı'nda Engelliler Derneği Kermesi Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Engelliler Derneği tarafından kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelirin ilçedeki engellilerin ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Engelliler Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermese Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Adem Osma, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Engelliler Derneği Başkanı İsa Düdükcü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel ile vatandaşlar katıldı.

Akgül, kermesten elde edilecek gelirin ilçedeki engellilerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, "Derneğimiz kurulalı yaklaşık bir yıl oldu. Bazı dernekler kurulur ama sadece kağıt üzerinde kalır. Oysa Salıpazarı Engelliler Derneğimiz yaptığı faaliyetlerle engelli kardeşlerimizi aktif olarak sosyal hayata katılımlarını sağlamaktadır. Kermesimize katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kermeste engelliler tarafından yapılan ahşap yakma tablolar satışa sunuldu.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Yaşam

Salıpazarı Hisarcık Samsun Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title