Salıpazarı Müftülüğü'nde 4-6 yaş Kur'an kursu 10. yıl töreni düzenlendi

Salıpazarı Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursu 10. yıl töreni düzenlendi. Programda minikler Kur'an ve ilahiler okudu, mezun olan öğrencilere belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Salıpazarı Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursu 10. yıl töreni gerçekleştirildi.

Yavaşbey Kız Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen programda minikler Kur'an ve ilahiler okudu, mezun olan öğrencilere belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Müftüsü Kenan Doğru, burada yaptığı konuşmada, Salıpazarı'nda 4-6 yaş grubunda 459 öğrenciye eğitim verildiğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumun bütün kesimlerine hizmet etmek için gayret gösteriyor. En çok üzerinde durduğumuz konuların başında aileler, gençler ve çocuklarımız gelmektedir. Evlatlarımızı iyi yetiştirmek, iyi eğitim vermek, çocuklarımızın üzerimizdeki haklarındandır." dedi.

Çocukların gelişimi için 4-6 yaş döneminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doğru, "Uzmanlarımızın da ifade ettiği üzere, 4-6 yaş dönemi ileriki dönemde çocuklarımızın kişiliğinin gelişmesinde kritik dönem olarak görülüyor. Bizler de 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı, Allah ve peygamber sevgisiyle büyüyen, sevgiyi, saygıyı, şefkati, merhameti kuşanmış ahlaklı, edepli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle sona eren programa Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel ile öğrencilerin aileleri katıldı.