Salihli'de Yük Treni Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treninin çarptığı 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak genç kurtarılamadı.