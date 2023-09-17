Salihli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hakim ve eşi Sivas'ta defnedilecek

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç'ın Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Feci kaza dün saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara E96 karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden, Salihli istikametine gitmekte olan İrfan Saraç (47) idaresindeki 35 BZ 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali E. (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar S. (11) ise yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adalet Bakanı Tunç'tan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Salihli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Tunç yaptığı açıklamada, "Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdikleri elim trafik kazasında vefat ettiklerini üzülerek öğrendim. Merhum Hakimimize ve merhume eşine Allah'tan rahmet yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kazada yaralanan evlatları Uygar yavrumuza da acil şifalar diliyorum" dedi. - MANİSA