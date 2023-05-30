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Salihli'de Kale Fılesine Dolanan Sokak Köpeği Kurtarıldı

Salihli'de Kale Fılesine Dolanan Sokak Köpeği Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Salihli ilçesinde stada giren ve kale filesine dolanıp mahsur kalan sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde stada giren ve kale filesine dolanıp mahsur kalan sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Salihli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki spor sahasında bir sokak köpeği kale filesine dolanıp mahsur kaldı. Köpeğin kale filesine dolandığını ve kendini kurtaramadığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, filenin iplerini kesip köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yaralanan köpek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Cumhuriyet Mahallesi Yaşam Haberler

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