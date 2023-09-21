Salihli'de domates yüklü TIR ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 23 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, domates yüklü bir TIR ile işçi servis midibüsü çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 23 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde domates yüklü TIR ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 23 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Kula'dan, Salihli istikametine gitmekte olan Mehmet Mirşeyhanlı (41) yönetimindeki 38 F 3842 plakalı domates yüklü TIR ile işçileri taşıyan Ali Osman Günak (61) yönetimindeki 45 J 7142 plakalı midibüs kavşakta çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü Ali Osman Günak ile serviste bulunan L.D. (45), T.K. (37), E.A. (35), A.T. (19), Ü.T. (24), M.O. (24), H.Y. (41), E.E. (45), M.Ş. (41), S.F. (43), A.E. (32), Ç.F. (18), A.G. (30), M.D. (34), F.A. (32), O.K. (45), Ö.T. (22), H.Ö. (36), U.Ö. (33), H.İ.Ö. (36) A.D. (28) ve S.B. (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı midibüs sürücüsü Günak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. TIR sürücüsü Mehmet Mirşeyhanlı ise ifadesi alınmak üzere Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.