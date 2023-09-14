Salihli'de Demiryolu Geçidinde Tren Kazası: 1 Ölü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, demiryolu geçidinden karşıya geçmek isterken yük treni çarpan Muhammet Vehbi Yıldız' (18) hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Adamoğlu Durağı'ndaki demir yolu geçinde meydana geldi. Işıklı sinyalizazyon ve uyarı levhası bulunan geçitten geçmek isteyen Muhammet Vehbi Yıldız'a, Alaşehir İzmir seferini yapan yük treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.(DHA)