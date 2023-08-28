Salih Aşık Gençlik Merkezi hizmete açıldı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından yeniden projelendirilerek Mevlana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Salih Aşık Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta bir dönem öğrenci yurdu olarak hizmet veren ve Sivas Belediyesi'nce gençlik merkezi olarak projelendirilen Salih aşık Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Salih Aşık ağabeyimiz, Sivas'ın gençliğinde izi olan, imanlı bir gençlik yetiştirmek hedefiyle fedakarca çalışan ve bu uğurda ömrünü tamamlayan bir ağabeyimizdi, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yine Vahdettin Altun ağabeyimiz de aynı idareler uğruna çalışan, kendini Sivas'ın gençliğine adamış birisiydi. O günkü zor şartlarda bu yurdu İnşa ederek gençlerimizin daha iyi bir eğitim alma noktasında bir irade ortaya koymuşlardı. Biz de göreve gelir gelmez, gençliğimiz için ne yapabiliriz, hangi projeleri hayata geçirebiliriz diyerek bir gençlik çalıştayı düzenledik. Şehrimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarını bu çalıştaya davet ettik. Mülkiyeti Milli Gençlik Vakfı'na ait olan bu yurdu, yaptığımız istişareler neticesinde amacına uygun olarak yine gençlerimizin hizmetine sunmak gayesi ile yeniden projelendirdik ve bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz ve gençlerimiz için hayırlı olsun. O dönem Milli Gençlik Vakfı'na gittiğimiz yıllarda derdimiz, davamız neyse bugün de aynısı O dönemde 'önce ahlak ve maneviyat' diyerek imanlı, inançlı bir nesil yetişmesini istiyorduk, bugün de aynı düstur üzerine çalışıyoruz. Necmettin Erbakan hocamızın güzel bir sözü var 'Bir milletin gücü topu tüfeği değil, imanlı gençliğidir' diyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak ülkemizi Türkiye yüzyılına taşıyacak, milli ve manevi değerlere haiz bir gençlik yetiştirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Sadece burayı değil, şehrimizdeki Selimiye Kültür Sitesi, Recep Ayan Kültür Sitesi ve Yenişehir Kültür Sitesi'ni de yeniden revize ederek gençlerimizin hizmetini sunduk. Gençliğimiz için hayırlı uğurlu olsun. Mücadelemiz, ülkemizi ve milletimizi güçlü kılmak. Gayemiz, insanımızın hayır duasını almak. İnşallah önümüzdeki süreçte farklı projelerle Şehrimize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak katılımcılara hitap eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise "Gençlik Merkezimizin mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçmişte bu mekanda gençlerimize önemli hizmetlerde bulunan merhum Salih Aşık hocamızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Gençliğimiz geleceğimiz demektir. Gençler adına yapılan yatırımlar da geleceğimize yapılan yatırımlardır. İnşallah bu mekanda gençlerimiz kendilerini en güzel şekilde geleceğe hazırlayacaklardır. Sosyal donatıların yer aldığı gençlik merkezini ilimize kazandıran Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın duası eşliğinde gençlik merkezinin açılışı gerçekleştirildi.