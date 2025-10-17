Sakcagözü Şelalesi Kurudu, Ziyaretçileri Şaşırttı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde her yaz ziyaretçi akınına uğrayan Sakcagözü Şelalesi tamamen kurudu.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölge halkının yaz mevsiminde ilgi gösterdiği Sakcagözü Şelalesi yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kurudu. Çağlayan görüntüsü ile doğa tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, kuruyan şelaleyi görünce şaşkınlığa uğradı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, şelalenin eski muhteşem görüntüsünün kaybolduğunu ifade ederek, "Yeterli yağışların düşmemesi, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle bu yıl şelale kurudu. Şelaleden akan su aynı zamanda Sakcagözü Ovası'nı suluyordu. Şelalenin kuruması aynı zamanda tarımsal alanlarımızda etkilerken, o muhteşem görüntüsü kayboldu" dedi.