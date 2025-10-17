Haberler

Sakcagözü Şelalesi Kurudu, Ziyaretçileri Şaşırttı

Sakcagözü Şelalesi Kurudu, Ziyaretçileri Şaşırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Sakcagözü Şelalesi yeterli yağış olmaması nedeniyle tamamen kurudu. Doğa severler ve turistlerin ilgisini çeken şelalenin kuruması tarımsal alanları da etkiliyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde her yaz ziyaretçi akınına uğrayan Sakcagözü Şelalesi tamamen kurudu.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölge halkının yaz mevsiminde ilgi gösterdiği Sakcagözü Şelalesi yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kurudu. Çağlayan görüntüsü ile doğa tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, kuruyan şelaleyi görünce şaşkınlığa uğradı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, şelalenin eski muhteşem görüntüsünün kaybolduğunu ifade ederek, "Yeterli yağışların düşmemesi, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle bu yıl şelale kurudu. Şelaleden akan su aynı zamanda Sakcagözü Ovası'nı suluyordu. Şelalenin kuruması aynı zamanda tarımsal alanlarımızda etkilerken, o muhteşem görüntüsü kayboldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Abdullah Öcalan, umut hakkı talep etti: Devlet adım atmalı

Tartışmayı alevlendirecek sözler! Öcalan'dan umut hakkı çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

Altın ve mücevherde büyük indirim! 16 binlik takı 6 bine satışta
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.