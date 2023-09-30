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Sakarya'yı sağanak vurdu: Bazı caddeler sular altında kaldı

Yaşam Haberleri

Sakarya'da aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede birçok caddeyi sular altında bıraktı. Bazı vatandaşlar sığınacak yer aradı, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Sakarya'yı sağanak vurdu: Bazı caddeler sular altında kaldı

Aniden bastıran şiddetli yağış şehri olumsuz etkiledi

SAKARYA - Sakarya'da aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede birçok caddeyi sular altında bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Sakarya'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran ve kısa süren sağanak, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde dakikalar içerisinde birçok caddeyi sular altında bıraktı. Adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar sığınacak yer aradı. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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