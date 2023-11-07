Sakarya ve Kocaeli'de D-100 Karayolunda Atlar Dörtnala Koştu

Sakarya ve Kocaeli kesiminde D-100 kara yoluna çıkan atlar dörtnala koştu. Görenleri şaşkına çeviren anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

D-100 kara yolunun Sakarya ve Kocaeli kesiminde meydana gelen olayda, yola inen atlar dörtnala koşmaya başladı. Durumu fark eden sürücüler hız keserken atların yolda koşmasını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre yolun ortasında koşan atlar, daha sonrasında yol kenarındaki ağaçlık alana yöneldi. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde ise atların kara yolunun ortasında dörtnala koşması yer alıyor. - SAKARYA