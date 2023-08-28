Sakarya sahillerinde denize girilmesine izin verilmiyor

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kentin Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu ve Kocaali'nin sahil kesimlerinde 3 gündür dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından alınan kararla 2 ilçede denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sıcak hava nedeniyle sahillere gelen vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.