Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan kişi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu. İbrahim Göksal'ın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.
Kuzuluk Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giden İbrahim Göksal'dan (56), bir süre haber alamayan yakınları harekete geçti.
Fındık bahçesine giden yakınları, Göksal'ı yerde hareketsiz halde buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göksal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Göksal'ın cenazesi, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Yaşam