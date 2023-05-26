Sakarya'nın doğal kültürel yerleri İskenderun'da kardeşlik kentin sokaklarında yaşatılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından İskenderun'da kurulan 250 konteynerlik kardeşlik kentin sokaklarının adına Sakarya'da tanınan ve öne çıkan doğal kültürel yerlerin isimleri veriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay İskenderun'da kurulan 250 konteynerlik kardeşlik kentinde çalışmalar devam ediyor. Sakarya'dan bölgeye gönderilen konteynerler bir bir kardeşlik kentine yerleştiriliyor ve oluşturulan mahalle havasındaki kentin sokaklarının adına Sakarya'nın simge isimleri veriliyor.

Büyükşehir tarafından kurulan 250 konteynerlik kentin sokak tabelaları ve numarataj işlemleri tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak tabelaları yapılıyor ve sokak giriş çıkışlarına yerleştiriliyor. Kentte Melen Botanik, Adakule, Kuzuluk, Longoz, Palmiye, Orhangazi, Ayçiçek Vadisi ve Çark Caddesi gibi Sakarya'da tanınan ve öne çıkan doğal kültürel yerlerin isimleri sokaklara veriliyor. Sakarya'nın kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan sokak ve cadde isimleriyle şehrin minyatür bir yansıması olarak tasarlanan tabelalar konteyner kent sakinleri için hazır hale getirildi. - SAKARYA