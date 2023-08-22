Sakarya Millet Bahçesi'nde Çocuk Oyunları Şenliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tatile renk katmak için Sakarya Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği Çocuk Oyunları Şenliği'nde yüzlerce çocuk halat çekme, seksek, çuval, ip atlama gibi yarışları ve çeşitli ikramlarla unutamayacakları bir hafta sonu eğlencesi yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi'ni renkli oyunlarla doldurarak miniklerin aileleriyle keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Tatile renk katmak, ailelere sosyal bir aktivite sunmak için bu kez şehrin kalbinde Çocuk Oyunları Şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Hafta sonu yapılan festivalde Sakarya'nın dört bir yanından gelen yüzlerce çocuk unutamayacakları bir gün geçirdi. Şenlikte seksek, halat çekme, çuval yarışı, ip atlama yarışı gibi heyecan dolu oyunlar oynandı. Çocuklar festival çerçevesinde arkadaşlarıyla kıyasıya yarışlar yaptı, kahkahaların ve eğlencenin zirveye çıktığı bir aktivitede buluştu. Şenlikte eğlencenin yanı sıra lezzetli ikramlar da vardı. Minikler, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramlarıyla oyunlar tatlı bir mola verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Düzenlediğimiz bu tür etkinlikler, çocukların enerjilerini doyasıya kullanmalarını sağlarken, aynı zamanda ailelerin de keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyor. Miniklerin gülücüklerle dolu hatıralar biriktirdiği Çocuk Oyunları Şenliği, unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı. Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin 'Çocuklar gülerse dünya güler' anlayışıyla doğru orantılı çalışarak çocuklarımız için eğitici ve öğretici etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA