Sakarya'da yaralı bulunan bozayı yavrusu Kocaeli'de tedavi altına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaralı olarak bulunan bozayı yavrusu, Kocaeli'deki Ormanya'da tedavi edilmek üzere götürüldü. Veteriner hekimler tarafından müdahale edilen ayı, sağlığına kavuştuğunda doğal yaşam alanına bırakılacak.