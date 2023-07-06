Sakarya'da yaralı bulunan bozayı yavrusu Kocaeli'de tedavi altına alındı
Yaşam Haberleri
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaralı olarak bulunan bozayı yavrusu, Kocaeli'deki Ormanya'da tedavi edilmek üzere götürüldü. Veteriner hekimler tarafından müdahale edilen ayı, sağlığına kavuştuğunda doğal yaşam alanına bırakılacak.
Sakarya'da yaralı bulunan bozayı yavrusu, Kocaeli'deki Ormanya'da tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dokurcun Yaylası mevkisinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen 5 aylık ayıya, veteriner hekimler müdahalede bulundu.
Travma geçirdiği anlaşılan ayının ön ayaklarında yoğun hematom (dokuda kan toplanması), boyun omurunda zedelenme tespit edildi.
Tedavisine başlanan ayı, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.