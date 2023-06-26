Sakarya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde geri manevra yapan traktör, kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Sakarya'da geri manevra yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Söğütlü ilçesi Akgöl Mahallesi mevkisinde Feyzullah İzgün idaresindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan İzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savıcısı ve ekiplerin incelemelerinin ardından İzgün'ün cenazesi, hastane morguna götürüldü.