Sakarya'da traktör kazası: 1 ölü
Yaşam Haberleri
Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Karapınar Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde Osman Şahin (65) idaresindeki traktör, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahin'in yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
Sürücünün cenazesi, savcının incelmesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Yaşam