Sakarya'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Meydana gelen kazada, traktör sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

Puna Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Abdurrahim Kocagenç idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, Kocagenç ve B.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kocagenç, burada yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. B.K.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA