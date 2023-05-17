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Sakarya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Sakarya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfeler istikametine doğru seyir halinde olan K.İ. idaresindeki 54 AAK 459 plakalı Honda marka otomobil ile A.K. idaresindeki 54 AV 397 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Sakarya Akyazı Yaşam Haberler

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