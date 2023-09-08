Sakarya'da Tırın Dorsesi Alev Aldı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tırın dorsesinin lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

D-650 karayolu Karaçam mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen olayda tırın dorsesinin lastiklerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. - SAKARYA