Sakarya'da Serinlemek İçin Denize Giren Yaşlı Adam Boğularak Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren Dursun Uludağ (80) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Plajın kule 14 bölgesinde, yakınları ile birlikte serinlemek için denize giren Dursun Uludağ, gözden kayboldu. Yakınları cankurtaranlara haber verdi. Olay yerine 112 acil sağlık, sahil güvenlik ve polis de sevk edildi. Cankurtaranlar, jetski ile yaptığı aramada 45 dakika sonra Uludağ'ı buldu. Kıyıya çıkarılan Uludağ'a kalp masajı yapıldı. Sağlık ekibinin kontrolünde Dursun Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uludağ'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),