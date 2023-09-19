Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Atatürk Bulvarı'nda sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu panikleyen bisikletli çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayaya yardım etmeye çalışan çocuk da yere düştü. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.