Sakarya'da Panelvan Araç Takla Attı: 1 Yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan panelvan tipi araç takla attı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D010 Karasu-Kocaali karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan panelvan tipi araç taklalar atarak araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam