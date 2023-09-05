Sakarya'da Panelvan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan panelvan tipi araç takla attı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.