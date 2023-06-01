Sakarya'da Otomobilin Motor Kısmına Giren Kedi Yavrusu İtfaiye Kurtardı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Olay, Ada Caddesi'nde meydana geldi. İtfaiye eri Abdulkadir Altun, kurtardıkları kediyi saldıklarını ifade etti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Süleyman Dere idaresindeki 34 FJD 826 plakalı otomobil, Ada Caddesi'nde seyir halindeyken, yoldaki kedi yavrusunu ezmemek için durdu. Sürücünün emniyete almaya çalıştığı kedi aracın motor kısmına girdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediye saklandığı motor kısmından çıkardı.
İtfaiye eri Abdulkadir Altun, kurtardıkları kediyi saldıklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Yaşam