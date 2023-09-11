Sakarya'da Otomobil Refüjde Yan Yattı, Sürücü Yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki 54 DK 570 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA