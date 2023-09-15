Sakarya'da Orman Yangını Söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yaklaşık 4 dönümlük alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi'nin tepe kısımlarında çoğunlukla çamların bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, jandarma ekipleri ile Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 tanker ve 30 personel olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin büyümeden kontrol altına aldığı yangında, yaklaşık 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.