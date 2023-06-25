Sakarya'da Mezarlıklar Bayrama Hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, görevli ekiplerin, 16 ilçedeki 915 mezarlıkta ot biçme ve bakım onarım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, görevli ekiplerin, 16 ilçedeki 915 mezarlıkta ot biçme ve bakım onarım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bayram öncesi çalışmalarını 1 y önceden başladığı bildirilen açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımızın defin alanlarını, uzayan otların biçilmesi ve yapılan onarım çalışmalarıyla tertemiz hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ziyaretlerini zahmetsiz gerçekleştirebilecek." denildi.