Üye Girişi
Haberler
Sakarya'da Mezarlıklar Bayrama Hazırlanıyor

Sakarya'da Mezarlıklar Bayrama Hazırlanıyor

Yaşam Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, görevli ekiplerin, 16 ilçedeki 915 mezarlıkta ot biçme ve bakım onarım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, görevli ekiplerin, 16 ilçedeki 915 mezarlıkta ot biçme ve bakım onarım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bayram öncesi çalışmalarını 1 y önceden başladığı bildirilen açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımızın defin alanlarını, uzayan otların biçilmesi ve yapılan onarım çalışmalarıyla tertemiz hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ziyaretlerini zahmetsiz gerçekleştirebilecek." denildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title