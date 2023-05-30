Sakarya'da mantar toplarken kaybolan 95 yaşındaki yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde mantar toplamak için çıktığı ormanda kaybolan 95 yaşındaki yaşlı kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Jandarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma dernekleri ile komşuların da katılımıyla başlatılan arama çalışmaları gece boyu sürdü. Ekipler, Akkavuk'u öğlen saatlerinde ormanlık alanda ıslanmış ve bitkin halde buldu.