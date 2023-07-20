Sakarya'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi

AFAD ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce İl Temsilciliği iş birliğinde Sakarya'da 'Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimde enkaz altından kurtarma, afetzedeye ilk müdahale, insani yardım, ilk yardım ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması eğitimleri verildi. Ayrıca afet yönetmeliği ve koordineli çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.