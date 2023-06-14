Sakarya'da Kadın Ev Bahçesinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinin arka bahçesine mahsul toplamaya giden kadın, yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Karasu'nun Limandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doktor kontrolünden dönen Emine Solmaz (66), evinin arkasındaki bahçeye gitti. Mahsul toplamak için giden kadından bir süre haber alınamayan yakınları bahçeye gitti. Kadını yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacakken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA