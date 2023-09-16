Sakarya'da Dünya Temizlik Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Sakarya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Let's Do It Türkiye iş birliğinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğine yaklaşık 150 gönüllü katıldı. Gönüllüler, Kırantepe mevkisinde atık topladı ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı amaçladıklarını belirtti.

Sakarya'da "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Let's Do It Türkiye iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 150 gönüllü Serdivan ilçesindeki Kırantepe mevkisinde bir araya geldi.

Eldiven takarak araziye dağılan gönüllüler, atık topladı.

"Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz"

Etkinliğe katılan gönüllülerden Betül Acar, Türkiye genelinde uygulanan farkındalık projesini Sakarya'da da hayata geçirdiklerini söyledi.

İnsanların bulundukları çevreyi temiz tutmalarına yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Acar, "Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz." dedi.

Let's Do It Türkiye Sakarya Temsilcisi Begüm Seyhan da projenin son yıllarda uluslararası çapta yaygınlaştığını kaydetti.

Amaçlarının "çöp körlüğü"nü yenmek olduğunu dile getiren Seyhan, bireylere bu hareketin parçası olarak bir çöple bile neleri değiştirebileceklerini göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.