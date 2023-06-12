Sakarya'da doğa yürüyüşleri devam ediyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Yörükyeri parkurunda yürüyüş yapan vatandaşlar, doğal güzellikleri keşfetme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi, doğa tutkunlarına unutulmaz anılar biriktirmeleri için düzenlediği doğa yürüyüşlerine devam ediyor.

Şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlere eşsiz fırsatlar sunan etkinliğin son adresi, bu hafta sonu Yörükyeri parkuru oldu.

Yürüyüşe katılan 150 doğasever, büyüleyici manzaraları, temiz havası ve huzur veren atmosferiyle Küçük Karapınar, Sulucuova ve Hanyeri yaylalarını içeren 18 kilometrelik parkuru tamamladı.

Etkinlik sayesinde hem bedenlerini hareket ettiren hem de doğal güzelliklerin tadını çıkaran doğaseverler, yemyeşil yaylalar ve serin sular eşliğinde keyifli deneyim yaşadı.

Doğaseverler, etkinliğin düzenlenmesine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 yaş üstü vatandaşlarımız için düzenlediğimiz etkinliklerle doğayla iç içe olma ve doğal güzelliklerin tadını çıkarma fırsatı sunarken, aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi hedefliyoruz. Doğa yürüyüşlerimizle şehrin stresinden uzaklaşmalarına yardımcı olurken, doğanın korunması ve sürdürülebilirliği konusunda da farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız. Yürüyüş programlarımıza ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."