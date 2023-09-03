Sakarya'da Denize Girme Yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Dalga ve rip akıntısı etkili olan sahil kesimlerinde cankurtaran ekipleri halkı uyarıyor.