Sakarya'da Denize Girme Yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Dalga ve rip akıntısı etkili olan sahil kesimlerinde kaymakamlıklar tarafından denize girmek yasaklandı. Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de vatandaşları uyarıyor.