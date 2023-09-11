Sakarya'da denize giriş yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalga, rip akıntısı ve rüzgarın etkili olduğu sahil kesimlerinde cankurtaran ekipleri halkı uyarıyor.