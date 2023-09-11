Sakarya'da denize giriş yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalga, rip akıntısı ve rüzgarın etkili olduğu sahil kesimlerinde cankurtaran ekipleri halkı uyarıyor.
Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga, rip akıntısı ve rüzgar etkili oluyor.
Elverişsiz koşullar nedeniyle denize girmek, kaymakamlıklarca yasaklandı.
Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı denize girmemeleri konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Yaşam