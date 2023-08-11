Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.