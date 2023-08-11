Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ve dalga akıntısı sebebiyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. - SAKARYA