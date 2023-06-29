Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı

SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde tehlikeli olduğu gerekçesiyle denize girmek yasaklandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle sahillere gelenler denize giremedi. Plajlarda görevli cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denize giremeyen tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.