Sakarya'da Denize Girilmesine İzin Verilmiyor

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalga ve rip akıntısı etkili olan sahil kesimlerinde cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.