Sakarya'da Denize Girilmesine İzin Verilmiyor
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalga ve rip akıntısı etkili olan sahil kesimlerinde cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Yaşam