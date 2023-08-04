Sakarya'da Cankurtaranların Özverili Çalışması Boğulma Vakalarını Önledi

Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisiyle son zamanlarda yoğunluk yaşanan Sakarya'daki sahillerde, kurallara uyulması ve cankurtaranların özverili çalışmasıyla boğulma vakalarının önüne geçildi. Kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde cankurtaran ekipleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için görevlerini sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin ağırlandığı sahillerde 46 kule ile jet ski, ATV ve arazi araçlarıyla görev yapan 70 cankurtaran, her gün 10.00-19.00 saatlerinde yoğun mesai yürütüyor. Son günlerde, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisiyle yoğunluğun arttığı sahillerde, cankurtaranlar sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bu yana 300 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

"Eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisiyle son zamanlarda yoğunluk yaşanan Sakarya'daki sahillerde, kurallara uyulması ve cankurtaranların özverili çalışmasıyla boğulma vakalarının önüne geçildi.

Kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde cankurtaran ekipleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için görevlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin ağırlandığı sahillerde 46 kule ile jet ski, ATV ve arazi araçlarıyla görev yapan 70 cankurtaran, her gün 10.00-19.00 saatlerinde yoğun mesai yürütüyor.

Son günlerde, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisiyle yoğunluğun arttığı sahillerde, cankurtaranlar sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bu yana 300 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

"Şemsiye atacak yer kalmıyor"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, AA muhabirine, sezonu sıfır kayıpla bitirme hedefi koyduklarını söyledi.

Hedefleri doğrultusunda görevlerini sürdürdüklerini belirten Karaca, "Kurban Bayramı'nda Karasu nüfusunun 1,5 milyona çıktığı dönemlerde bile kazasız bir şekilde bugüne kadar geldik. İnşallah sezonu sıfır kayıpla bitireceğiz." dedi.

Karaca, şu ana kadar kurtardıkları 300 kişiden 15'ini sağlık ekiplerine teslim ettiklerini aktardı.

Son günlerde ilçede turizm yoğunluğunun arttığına işaret eden Karaca, "Artık hafta içi de hafta sonları gibi geçiyor. Hafta sonları bunun üstüne daha da eklenerek ekstra bir kalabalık oluyor. Şemsiye atacak yer kalmıyor. İlçeye talep çok fazla, özellikle İstanbul ve Ankara'dan." diye konuştu.

Karaca, olumsuz hava şartlarında denize girilmemesi konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kaymakamlıkların önlem aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim de programlarımız var. Havanın yarın nasıl olacağını, dalganın kaç metre olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Sabah deniz durumuna bakıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile karar veriyoruz. Sahil Güvenlik bunu kaymakamlığa iletiyor, denize girme yasağı kararı alındıktan sonra vatandaşları denize sokmamaya çalışıyoruz.

Çok şükür Karasu, Kocaali, Kaynarca sahilinde şu an itibarıyla ölü vakamız yok. Bunun en büyük sebeplerinden biri de olumsuz hava koşullarında denize girmenin yasaklanması ve vatandaşların bu kurallara uyması."

Denize girmek için Karasu'ya gelen Özcan Yemiş de kumunun güzel, sahilinin güvenli olması dolayısıyla ilçeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Yemiş, yoğunluk yaşanan sahilde cankurtaranların özveriyle çalıştığını, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.