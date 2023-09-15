Sakarya'da cankurtaranlar 377 kişiyi boğulmaktan kurtardı

SAKARYA'nın Karadeniz'e kıyı 3 ilçesi olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde bu sezon 377 kişiyi boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar, deniz sezonunun kapanmasıyla görevlerini tamamladı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaeli ve Kaynarca sahillerinde 15 Haziran'da başlayan deniz sezonu bitti. Yaz sezonunda 377 kişiyi boğulmaktan kurtaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar da sezonun bitmesiyle görevlerini tamamladı. Cankurtaranlar önümüzdeki yıl 15 Haziran'da görevlerine geri dönecek. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, '15 Haziran'da başladığımız cankurtaran sezonunu bitiriyoruz. Bu süre zarfında 3 ilçede, 45 kulede 72 cankurtaran ile 6 jetski, 2 araç, 1 ATV ile sezonumuzu tamamlamış olacağız. Bu süre zarfında 377 canı kurtarmış olduk. Sezonu da muhtemelen kayıpsız atlatacağımızı düşünüyoruz. Mesai saatleri dışında maalesef suya giren ve ölen 3 arkadaşımız oldu. Ama bunlar cankurtaran mesaileri dışında oldu. Cankurtaran mesaileri içinde herhangi bir kaybımız yok. O yüzden bunun haklı gururunu yaşıyoruz.' diye konuştu. (DHA)