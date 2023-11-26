Sakarya'da boş tankerin makaslaması sonucu ulaşım aksadı
D-650 kara yolunda meydana gelen kazada boş tanker, beton bariyerleri kırarak yolun iki yönlü ulaşıma kapanmasına neden oldu. Tanker sürücüsü yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukları oluşan kara yolunda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım normale döndü.
Sakarya'da boş tankerin makaslayıp beton bariyerleri kırması sonucu ulaşım aksadı.
D-650 kara yolunun Bilecik- Eskişehir istikametinde seyreden M.D. idaresindeki 39 TM 871 plakalı gıda maddesi taşımada kullanılan boş tanker, makaslaması sonucu refüjdeki beton bariyerleri kırarak yolu iki yönlü ulaşıma kapattı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline karayolları, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çalışmalar nedeniyle kara yolunun her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Beton bariyerler iş makineleriyle kaldırılırken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tankerin vinçle kaldırılmasıyla güzergahtaki ulaşım normale döndü.