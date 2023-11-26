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Sakarya'da boş tankerin makaslaması sonucu ulaşım aksadı

D-650 kara yolunda meydana gelen kazada boş tanker, beton bariyerleri kırarak yolun iki yönlü ulaşıma kapanmasına neden oldu. Tanker sürücüsü yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukları oluşan kara yolunda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım normale döndü.