Sakarya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Türkan Alkan hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Sezgin Gure'nin tedavisi ise devam ediyor.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynarca-Karasu yolundaki kazada ağır yaralanan Türkan Alkan, tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Sezgin Gure'nin ise Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Kaynarca-Karasu yolunda Kaynarca istikametine giden ve içinde hasta bulunan Ö.A. idaresindeki ambulans, dün Küçükkaynarca kavşağı mevkisinde Sezgin Gure yönetimindeki otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Gure ve yanındaki Türkan Alkan yaralanmıştı.