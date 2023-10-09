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Sakarya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Türkan Alkan hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Sezgin Gure'nin tedavisi ise devam ediyor.