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Sakarya'da 'Altın Kabak' ödülleri sahiplerini buldu

Sakarya'da "Altın Kabak" ödülleri sahiplerini buldu

Yaşam Haberleri

Sakarya'da çeşitli alanlarda başarı gösteren isimlere "Altın Kabak" ödülleri verildi. Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, edebiyat, sanat, sağlık, medya ve iş dünyasının başarılı isimlerine ödülleri takdim edildi.

Sakarya'da çeşitli alanlarda başarı gösteren isimlere "Altın Kabak" ödülleri verildi.

Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, edebiyat, sanat, sağlık, medya ve iş dünyasının başarılı isimlerine ödülleri takdim edildi.

17 ülkede faaliyet gösteren Ertaş Gayrimenkul sahibi Serkan Ertaş'a, "Sakarya'nın ilk uluslararası gayrimenkul ofisi" ödülü verildi.

1928'den beri ıslama köfte ve kabak tatlısıyla hizmet veren "Köfteci İsmail" de "kabaktan en iyi tatlıyı yapan firma" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Yaşam

Sakarya Yaşam Haberler

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