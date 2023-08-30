Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk Bayraklı Fener Alayı Düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü çerçevesinde 100 metre uzunluğunda Türk bayraklı fener alayı düzenlendi.

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla Sakarya protokolü ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayı, bu yılda yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Bando takımı, eşliğinde açılan 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını tutan yüzlerce vatandaş, Çark Caddesi'nden yürümeye başladı. Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından kurulan alanda mehter gösterileri yapıldı. Burada konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "30 Ağustos'ta elde edilen bir zafer daha var ki işte bizi 30 Ağustos zaferine götüren kapıyı açan zafer, o zaferdir. O da 10 Ağustos 1915'te elde edilmiş olan Çanakkale'deki Anafartalar Zaferi'dir. Yine orada o mücadelenin Çanakkale'nin içinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir Paşalar başta olmak üzere Çanakkale'de gerçekten büyük mücadele vermiş komutanlarımız Kurtuluş Savaşı'nda yine tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda da dirsek dirseğe, sırt sırta mücadelelerini vererek ülkemizi işgalden kurtarmışlar ve çok yakında 100. yılını k güçlü bir şekilde kutlayacağımız Cumhuriyete giden yolu bize açmışlardır" dedi.

"Milli hakimiyet, hürriyetten ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Milletimize bağımsızlığın kapılarını aralayan Ağustos ayının zafer gününü tebrik ediyorum, kutlu olsun diyorum. Milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetten ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu. - SAKARYA